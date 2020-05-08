Росгвардия поздравила со 100-летним юбилеем ветерана ВОВ Алексея Волошина
В честь Дня рождения ветерана военнослужащие возложили цветы к Мемориалу павшим воинам-дзержинцам и выпустили в небо десятки воздушных шаров в форме числа 75. В руках солдаты и офицеры держали портреты фронтовиков-ветеранов дивизии.
Позже концерт для Алексея Волошина устроили в лечебном учреждении, где сейчас находится ветеран. Ему показали видеопоздравление от главы Росгвардии Виктора Золотова. Легендарному ветерану вручили праздничные подарки от ведомства и и Благотворительного Фонда социальной защиты сотрудников ОВД и военнослужащих.
Алексей Волошин участвовал в боевых действиях с февраля 1942 года. За войну пять раз был ранен. Воевал на Юго-Западном фронте, во время Сталинградской битвы командовал батареей в 10-й стрелковой дивизии войск НКВД. Сражался на Курской Дуге, форсировал Днепр, дрался с фашистами на Украине.
В 1945 году он участвовал в историческом Параде Победы на Красной площади.