Росгвардия поздравила со 100-летним юбилеем ветерана ВОВ Алексея Волошина

У ветерана Великой Отечественной войны в мае — двойной праздник. Накануне 75-летия Победы Алексей Волошин отметил свой 100-летний юбилей. Его поздравили сотрудники Росгвардии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В честь Дня рождения ветерана военнослужащие возложили цветы к Мемориалу павшим воинам-дзержинцам и выпустили в небо десятки воздушных шаров в форме числа 75. В руках солдаты и офицеры держали портреты фронтовиков-ветеранов дивизии.

Позже концерт для Алексея Волошина устроили в лечебном учреждении, где сейчас находится ветеран. Ему показали видеопоздравление от главы Росгвардии Виктора Золотова. Легендарному ветерану вручили праздничные подарки от ведомства и и Благотворительного Фонда социальной защиты сотрудников ОВД и военнослужащих.

Алексей Волошин участвовал в боевых действиях с февраля 1942 года. За войну пять раз был ранен. Воевал на Юго-Западном фронте, во время Сталинградской битвы командовал батареей в 10-й стрелковой дивизии войск НКВД. Сражался на Курской Дуге, форсировал Днепр, дрался с фашистами на Украине.

В 1945 году он участвовал в историческом Параде Победы на Красной площади.