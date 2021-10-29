Переписчики начали работать в аэропортах Домодедово и Шереметьево

Переписчики начали работу в аэропортах Домодедово и Шереметьево. Об этом сообщили в Мосстате.

Поучаствовать в переписи населения в аэропортах можно в дневное время в зоне вылета.

Всероссийская перепись населения началась 15 октября и продлится до 14 ноября. Ее проводят в традиционном и online-формате. За первые две недели переписи в ней приняли участие 64 миллиона россиян, 17 миллионов сделали это самостоятельно через госуслуги.

Пока в лидерах по числу участников переписи Волгоградская область, там переписалось три четверти местных жителей. Также среди лидеров Мордовия, Тульская область, Тува, Москва, Курганская область и Чечня.

Впервые в этом году в переписных листах можно указать две национальности и два родных языка для одного человека.

«Это важная новация этой переписи: все внесенные ответы будут учтены при обработке и представлены в итогах переписи», — заявил ранее глава Росстата Павел Малков.