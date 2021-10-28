Около 64 миллионов жителей РФ приняли участие во Всероссийской переписи населения. Это почти половина населения страны, заявил глава Росстата Павел Малков на заседании правительства.

«Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября, и на сегодняшний день переписались 64 миллиона человек. Это примерно 44% населения, идем в графике», — приводит ТАСС слова Малкова.

Глава федеральной службы добавил, что самыми активными оказались жители Волгоградской области: в регионе участие в переписи приняли две трети местных жителей. Далее идут Мордовия, Тульская область, Тува, Москва, Курганская область и Чечня.

Даты Всероссийской переписи населения несколько раз переносили из-за пандемии коронавируса. В этом году впервые в истории поучаствовать в мероприятии можно дистанционно через интернет.

Ранее прокуратура Амурской области сообщила, что пьяные жители Шимановска избили беременную переписчицу, которая постучалась к ним в квартиру. Против них завели уголовное дело о побоях.