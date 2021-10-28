Почти 45% россиян приняли участие в переписи населения — Росстат
Глава Росстата Малков: 64 миллиона человек приняли участие во Всероссийской переписи населения
Около 64 миллионов жителей РФ приняли участие во Всероссийской переписи населения. Это почти половина населения страны, заявил глава Росстата Павел Малков на заседании правительства.
«Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября, и на сегодняшний день переписались 64 миллиона человек. Это примерно 44% населения, идем в графике», — приводит ТАСС слова Малкова.
Глава федеральной службы добавил, что самыми активными оказались жители Волгоградской области: в регионе участие в переписи приняли две трети местных жителей. Далее идут Мордовия, Тульская область, Тува, Москва, Курганская область и Чечня.
Даты Всероссийской переписи населения несколько раз переносили из-за пандемии коронавируса. В этом году впервые в истории поучаствовать в мероприятии можно дистанционно через интернет.
Ранее прокуратура Амурской области сообщила, что пьяные жители Шимановска избили беременную переписчицу, которая постучалась к ним в квартиру. Против них завели уголовное дело о побоях.