Общество 08 декабря 2022, 19:00 Переговоры по обмену Уилана между Россией и США засекретили Адвокат Жеребенков: Россия и США продолжили секретные переговоры по обмену Уилана РИА «Новости»

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Россия и США продолжают двусторонние контакты по вероятному обмену американского гражданина Пола Уилана, отбывающего тюремный срок в мордовской колонии. Об этом РИА «Новости» сообщил адвокат Владимир Жеребенков.

«Переговоры идут в секретном режиме. Сами видите, уже обменяли Грайнер на Бута. Наверное, Уилан может и подождать, он же мужчина», — сказал он.

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Жеребенков добавил, что защита Уилана узнает о каких-то договоренностях между США и Россией о судьбе Уилана только постфактум, после публичного оглашения.

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«Семья Пола была изначально готова решению, что его не обменяют. Они получили время морально подготовиться», — добавил адвокат.

Американца Уилана арестовали в 2018 году в России по подозрению в шпионаже. Спустя два года Московской городской суд приговорил его к 16-летнему сроку лишения свободы.

Днем 8 декабря МИД РФ сообщил об обмене отбывающей срок в России американской баскетболистки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута, заключенного в тюрьме в США.

Семья Уилана выступала с заявлением в связи с отсутствием Пола в программе обмена, сообщив о своем разочаровании.