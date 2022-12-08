Общество 08 декабря 2022, 17:32 Семья Уилана разочаровалась его отсутствием в программе обмена ТАСС: семья американца Уиллана недовольна, что его не включили в программу обмена РИА «Новости»

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Семья гражданина США Пола Уилана осталась разочарована решением не включать заключенного в программу обмена с Россией. Об этом заявил его брат Дэвид Уилан, написал ТАСС.

Мужчина уточнил, что представители правительства США заранее связались с семьей и уведомили о невключении заключенного в обмен.

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«Решение по судьбе Пола стало для нас огромным разочарованием. Но мы получили время, чтобы морально подготовиться к официальному заявлению», — сказал Дэвид Уилан.

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Американца Пола Уилана арестовали в Москве в декабре 2018 года по подозрению в шпионаже. В 2020 году Московской городской суд приговорил его к 16 годам лишения свободы.

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