Общество 04 декабря 2023, 09:00 Пепел от вулкана на Камчатке распространился более чем на 200 километров Пепловый шлейф от вулкана Шивелуч протянулся на 230 км на юго-восток РИА «Новости»

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Пепловый шлейф с вулкана Шивелуч на Камчатке протянулся на юго-восток на 230 километров. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Институт вулканологии и сейсмологии РАН.

«Шлейф ресуспендированного пепла высотой до 2,5 километра сплошной полосой протянулся от вулкана Шивелуч на 230 километров на юго-восток», — говорится в сообщении.

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Специалисты отметили, что на фоне происходящего для авиации ввели особый оранжевый цветовой код, поскольку ресуспендированный пепел несет в себе опасность для местных перевозчиков.

Шивелуч является действующим вулканом на Камчатке, он расположен в 50 километрах от поселка Ключи, где живут порядка пяти тысяч человек. Возраст вулкана оценили примерно в 70 тысяч лет.

Пепловая буря от вулкана Шивелуч является нередким природным явлением. В сентябре пепел также распространился над ближайшими населенными пунктами после очередного выброса, а в июле ветер разнес его в радиусе до 95 километров.