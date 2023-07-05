Экология 05 июля 2023, 03:59 Ветер разнес пепел от вулкана Шивелуч на 95 километров Шлейф пепла от вулкана Шивелуч на Камчатке распространился на 95 километров РИА «Новости»

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Порывы ветра подняли пепел со склонов вулкана Шивелуч и разнесли его на 95 километров в сторону Тихого океана. Об этом сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

«Шлейф ресуспендированного пепла сплошной полосой высотой до трех километров над уровнем моря протянулся на 95 километров на восток-юго-восток от вулкана Шивелуч», — отметили специалисты.

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Как уточнили ученые, ресуспендированный пепел опасен для местных авиаперевозок. Также наблюдается эксплозивное извержение вулкана Ключевской. Мощные фонтаны лавы происходят преимущественно в ночное время.

Шивелуч находится в 50 километрах к северу от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 450 километрах от Петропавловска-Камчатского. В мае вулкан выбросил столб пепла высотой на 3,5 километра. Из-за ветра пепловый шлейф распространился в восточном направлении в сторону Камчатского залива

Также 23 июня началось извержение на вулкане Ключевской сопки на Камчатке. Вулкану присвоили «желтый» повышенный код опасности.