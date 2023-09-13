Экология 13 сентября 2023, 19:42 Пепловая буря произошла на склоне вулкана Шивелуч Последствия пепловой бури близ вулкана Шивелуч сняли на видео Unsplash

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На склонах вулкана Шивелуч разбушевалась пепловая буря. Явление довольно необычно — направление ветра меняется за считаные секунды. Несмотря на это, туристам все равно предлагают экскурсии к подножию вулкана, отметили в Telegram-канале «Позитивная Камчатка».

Посещать подножие Шивелуча при таких условиях небезопасно, а собрать за короткое время и увезти в лагерь группу, например из 30 человек, невозможно.

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Да и с учетом меняющего направление ветра, поднимающего пепел в воздух, совершенно непонятно, куда везти туристов, указали авторы сообщения.

В этом году Шивелуч начал извергаться в первой половине апреля. Высота пеплового облака над вулканом тогда достигла 20 километров над уровнем моря.

Губернатор региона Владимир Солодов на полях ВЭФ заявил, что у пеплопада, вызванного извержением вулкана Шивелуч, не будет долгосрочных последствий.

«Мы видим, что природа очищается, сами поселки находятся в приличном состоянии, мы мониторим состояние здоровья жителей», — отметил он в беседе с ТАСС.

Вместе с тем, по его словам, нужно принимать во внимание и стратегические последствия. Такие пеплопады будут повторяться, нужно к этому готовиться, пояснил политик.

«Мы должны развивать исследование извержений и быть к ним готовыми, чтобы это была не спонтанная история для нас», — заключил Солодов.