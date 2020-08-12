Пенсионеры после 80 лет будут получать повышенную доплату к пенсии

Пенсионеры старше 80 лет теперь будут получать увеличенную пенсию. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России.

«Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Ее размер составляет 11 372 рубля», — говорится в сообщении на сайте фонда.

Ранее стало известно, что выплаты, предназначенные для работающих пенсионеров, тоже увеличатся. Максимальная прибавка составит 279 рублей.

Ранее в Минтруде подтвердили реальный рост пенсий россиян. Выплаты неработающих россиян будут увеличиваться в зависимости от роста доходов бюджета Пенсионного фонда, поскольку индексации определены федеральным законом. Он обеспечивает рост реальных пенсий до 2024 года.

Россиян решили стимулировать самостоятельно копить на дополнительную пенсию. Для этого предлагается ввести отдельный налоговый вычет. Размер льготы будут исчислять максимум из 400 тысяч рублей.