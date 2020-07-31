Пенсии работающих пожилых людей вырастут в России

Корректировку страховых пенсий работающим пенсионерам каждый год проводят 1 августа. Она относится к пенсионерам по старости и по инвалидности, за которых в 2019 году поступали страховые взносы.

«Размер перерасчета зависит от зарплаты работавшего пенсионера: чем она выше, тем больше увеличивается пенсия», — говорится в сообщении.

Максимальная прибавка — 279 рублей. Это три пенсионных коэффициента, рассчитанных по стоимости 2020-го, то есть 93 рубля, умноженные на три.

Перерасчет коснется 11,1 миллиона граждан. Никаких заявлений для этого подавать не требуется.

Ранее в Минтруде подтвердили реальный рост пенсий россиян. Выплаты неработающих россиян будут расти в зависимости от роста доходов бюджета Пенсионного фонда, поскольку индексации определены федеральным законом. Он обеспечивает рост реальных пенсий до 2024 года.

Россиян решили стимулировать самостоятельно копить на дополнительную пенсию. Для этого предлагается ввести отдельный налоговый вычет.