Налоговый вычет могут ввести для будущих пенсионеров в РФ

Россиян решили стимулировать самостоятельно копить на дополнительную пенсию. Для этого хотят ввести отдельный налоговый вычет. Размер льготы будут исчислять максимум из 400 тысяч рублей.

Инициативу предложили саморегулируемые пенсионные организации АНПФ и НАПФ, рассказав о ней в совместном письме Центробанку. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на документ.

При таких условиях будущие пенсионеры смогут каждый год возвращать до 52 тысяч рублей из суммы, которую они в качестве добровольного взноса отправили на будущую пенсию.

Сейчас социальный налоговый вычет предоставляют на сумму до 120 тысяч рублей ежегодно и составляет 15,6 тысячи. У него есть четыре составляющих — медицинская, образовательная, страхование жизни и пенсионное обеспечение. Индексацию вычета не делали более 10 лет.

По мнению авторов инициативы, нужен отдельный пенсионный налоговый вычет. Кроме того, по нему необходимо увеличить лимит до 400 тысяч рублей. Механизм схож с индивидуальными инвестиционными счетами первого типа. Как вариант, вычет можно установить на уровне до 6% от зарплаты.

Гендиректор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий заметил, что у широких слоев населения социальная льгота в четыре раза меньше инвестиционной — предназначенной для «узкой прослойки обеспеченных россиян». В мировой практике ситуация складывается обратная.

«В большинстве стран ОЭСР соотношение современной стоимости льгот и современной стоимости пенсионных взносов составляет 25–50%, в России — менее 10%», — сказал Зарецкий.

Эксперты полагают, что внимания инициатива достойна. Но в ее реализации могут возникнуть сложности. Проблема кроется в реальных и не растущих доходах населения, а также в выпадающих доходах дефицитного бюджета.