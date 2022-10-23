Пенсионеры и военные смогут получить льготные кредиты на покупку авто | 360°

Общество 23 октября 2022, 22:33 Пенсионеры и военные смогут получить льготные кредиты на покупку авто Глава Минпромторга Мантуров: в программу льготного автокредитования включат пенсионеров РИА "Новости"

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Минпромторг РФ подтвердил решение расширить программу льготного автокредитования. Ожидается, что в нее включат пенсионеров и военнослужащих. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.

«Сейчас нормативные акты доработают, и эти категории граждан будут включены», — сказал Мантуров.

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Политик добавил, что окончательные предложения будут «в рамках текущего бюджета». По его словам, новые категории граждан смогут воспользоваться льготной услугой уже в 2022 году.

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Министерство промышленной торговли возобновило действие программы льготного автокредитования и лизинга в середине июля. Главное условие — авто должно быть отечественного производства: LADA, ГАЗ и УАЗ. Стоимость машины не должна превышать двух миллионов рублей. Скидка составит 20%, а для Дальневосточного федерального округа — 25%.

В сентябре «Автоваз» заявил о почти полном возобновлении производства, планах по выпуску нового кроссовера и своего электромобиля.