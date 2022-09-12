«АвтоВАЗ» выпустит новый кроссовер на платформе Vesta: что известно, цена, модели Lada | 360°

Интересное 12 сентября 2022, 14:23 Поделиться Telegram

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Viber «АвтоВАЗ» выпустит новый кроссовер на собственной платформе. Цена гарантирует машине успех и популярность Автоэксперт Баканов: успех кроссовера на базе Vesta будет зависеть от цены Источник фото: РИА «Новости»

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«АвтоВАЗ» сообщил о почти полном возобновлении производства, планах по выпуску нового кроссовера на базе Vesta и своего электромобиля. Обо всем этом в интервью ТАСС рассказал президент компании Максим Соколов. Отечественный автопром может пережить новый расцвет, если удастся удержать цены на доступном уровне, уверены эксперты.

Обновленный модельный ряд «АвтоВАЗа»

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«АвтоВАЗ» почти оправился от простоя из-за проблем с поставками комплектующих — в производство уже вернулись автомобили Lada Granta, Lada Niva Legend и Niva Travel. К началу 2023 года «АвтоВАЗ» также хочет вернуть в производство Lada Largus, а к следующей весне — перезапустить выпуск обновленной Lada Vesta на заводе в Тольятти.

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«Мы планируем выпустить целое семейство так называемой „Новой Granta“: и универсал, и седан, и универсал Cross на глобальной платформе CMF-B, которая досталась нам от предыдущих акционеров — Renault — и будет нами доработана», — добавил Соколов.

Кроме того в «АвтоВАЗе» рассказали о планах по выпуску собственного электромобиля Lada E-Largus. Он получит высокую степень российской локализации, чем будет выгодно отличаться от конкурентов, уверен Соколов.

Lada Largus Источник фото: РИА «Новости» / Виталий Белоусов

Однако цена на электромобиль будет на 20-30% выше, чем на классический Largus c двигателем внутреннего сгорания. Тем не менее машина имеет все шансы на успех, уверен автомобильный журналист, автоэксперт Петр Баканов. Предложение может оказаться актуальным для бизнеса в больших городах и агломерациях — Московской, Петербургской, Краснодарско-Ростовской, Приморской и некоторых других.

«Я не думаю, что E-Largus наберет большие обороты в частном сегменте, а вот среди компаний очень даже может, тем более если „АвтоВАЗ“ предложит интересные условия — лизинг, специальные скидки и так далее, — это подстегнет спрос со стороны бизнеса», — объяснил Баканов.

Кроссовер на базе Vesta

Также Максим Соколов рассказал, что «АвтоВАЗ» решил отказаться от перезапуска Lada XRay из-за сложностей с поставками комплектующих и скромного модельного ряда. Вместо этого компания создаст доработанную платформу Vesta, на базе которой выпустят новый кроссовер.

Lada Vesta Источник фото: kremlin.ru

По словам Петра Баканова, именно такой формат автомобиля в России сейчас наиболее востребован, а у платформы Vesta автоэксперт отметил хорошую управляемость и плавность хода, которые необходимы в условиях российских дорог.

«Если мы посмотрим на рынок, то самые большие продажи — это бюджетники B-класса и кроссоверы всех мастей — B-, C-, D-класса. Это то, что востребовано в нашей стране, и то, на чем хотел бы ездить наш среднестатистический потребитель», — подчеркнул Баканов.

Lada XRay Cross Источник фото: РИА «Новости»/Алексей Куденко

Однако востребованность кроссовера на базе Vesta будет напрямую зависеть от цены на него. По мнению Петра Баканова, если новая модель будет стоить в пределах 1,5-2 миллионов, спрос на нее будет высоким. Если за отечественный кроссовер будут просить больше, велик риск того, что среднестатистический покупатель не сможет позволить себе такую покупку даже в кредит, а те, у кого есть средства, предпочтут иностранные аналоги, например китайские.

«Поэтому чем ниже будет цена на кроссовер на базе Vesta, тем лучше, тем сильнее он будет востребован и популярен», — объяснил эксперт.

Однако пока говорить даже о приблизительной цене кроссовера к моменту его выхода сложно, подчеркнул Баканов. Даже приблизительные суммы не называет и сам «АвтоВАЗ» — все будет зависеть от экономической ситуации в России и мире.

«Потребность в машинах есть, остальное — вопрос цены. Если цена будет расти, народ будет переходить на вторичку, как мы это видим сейчас. Но если ценник мы удержим, если государство продолжит программу льготного автокредитования, люди смогут купить и новую машину», — заключил Баканов.

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