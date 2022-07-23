Программа льготного автокредитования возобновлена в России

Министерство промышленной торговли в середине июля возобновило действие программы льготного автокредитования и лизинга. Kp.ru в Telegram-канале напомнила условия программы.

Прежде всего — купить можно любые модели марок LADA, ГАЗ и УАЗ стоимостью до двух миллионов рублей. Скидка составит 20%, а для Дальневосточного федерального округа — 25%.

Начиная с сентября появится возможность приобрести электромобиль со скидкой 35%, но только марки Evolute, производство которой начнется осенью.

Минпромторг сообщал, что к концу 2022 года продажи достигнут не менее 50 тысяч автомобилей по программе льготного автокредита и не менее 25,7 тысячи — по льготному лизингу.

Отечественные банки и лизинговые компании подтвердили готовность запустить реализацию программы льготного автокредитования и льготного лизинга во второй половине июля 2022 года.