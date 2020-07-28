Реальный рост пенсий россиян подтвердили в Минтруде

Пенсии неработающих россиян будут расти в зависимости от роста доходов бюджета Пенсионного фонда РФ (ПФР), так как размеры индексации определены федеральным законом. Он обеспечивает рост реальных пенсий до 2024 года.

Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе Минтруда. Уточнение потребовалось после того, как в некоторых СМИ появилась информация о том, что подписанный президентом РФ Владимиром Путиным указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» допускает заморозку пенсий.

В министерстве разъяснили, что индексация пенсий определена не указами, а федеральным законом. В нем сказано, что в 2021–2024 года индексацию превысит уровень ожидаемой инфляции. С 1 января 2021 года пенсия будет увеличена на 6,3%, с 1 января 2022 года — на 5,9%, с 1 января 2023 года — на 5,6%, с 1 января 2024 года — на 5,5%.

В следующие годы пенсия будет индексироваться исходя из расчета доходов бюджета ПФР. Скорее всего, страховые пенсии будут увеличиваться выше уровня инфляции.

«Что означает не только сохранение, но и рост пенсий нынешних и будущих пенсионеров», — добавили в Минтруде.

Минфин разработал комплекс поправок в Гражданский и Бюджетный кодексы, чтобы узаконить перечисление изъятых неподтвержденных доходов в ПФР. Проект уже подан на рассмотрение правительства, в Госдуме заявили, что намерены это начинание поддержать.