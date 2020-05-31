Педофилам предложили ограничить общение в Сети

За последние пять лет случаев сексуального насилия над детьми стало больше на 21,2%. В связи с этим Анна Кузнецова предложила не только пожизненно следить за педофилами, но и ограничить их общение в Сети.

«Каждый новый случай насилия укрепляет нас в решимости бороться за ужесточение мер наказания. Мне просто не дает покоя увеличение подобных преступлений за последние пять лет на 21,2%», — заявила «Парламентской газете» уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

Она добавила, что участвовала в создании законопроекта под руководством вице-спикера Госдумы Ирины Яровой. Документом предлагается пожизненно следить за педофилами с помощью браслетов.

«Мы настаиваем еще и на <…> пожизненном административном надзоре, ограничении интернет-общения и неприменении условно-досрочного освобождения для тех, кто совершал эти преступления. И не отступим от этих предложений», — заключила детский омбудсмен.

Ранее Кузнецова отмечала, что имена педофилов необходимо заносить в единый реестр. Такой список, по ее словам, поможет избежать не только сексуальных преступлений в отношении детей, но и предотвратит такие преступления, как похищения.