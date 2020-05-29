Пожизненную слежку за педофилами предложили начать в России. Что не так с этой идеей?

Детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила создать реестр педофилов и пожизненно следить за ними после освобождения. Среди других мер запрет на доступ в интернет и вступление в любые контакты с несовершеннолетними. Инициатива благая, считают эксперты. Но сложно осуществить ее так, чтобы не нарушить права человека. А в будущем она может и вовсе привести к тотальным запретам.

Слежка за педофилами

Детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила создать реестр вышедших на свободу педофилов. Установить пожизненный административный надзор за такими людьми можно с помощью электронных следящих браслетов. По ее мнению, это будет «способствовать защите несовершеннолетних не только от посягательств на их половую неприкосновенность, но преступлений иного характера, например, похищения».

Аналогичные ресурсы созданы в США, Казахстане, Австралии и Польше. В России же законопроект об административном надзоре внесли в Госдуму в 2016 году, однако спустя два года сняли с рассмотрения. В 2017 году создать реестр осужденных за педофилию также предлагали Национальный родительский комитет и Верховный суд.

Не нарушая права

С наступлением цифровой эпохи организовать слежку за освободившимися педофилами вполне реально, уверен полковник внутренней службы ФСИН в отставке Василий Макиенко. Даже без использования браслетов можно наблюдать за перемещениями с помощью гаджетов и банковских карт. С одной стороны, опасность для детей действительно существует и их нужно защищать. Но это не должно нарушать права человека, который уже расплатился за свое преступление.

Во-первых, существуют сроки давности. Во-вторых, в ряде случаев люди осознают содеянное и психологически меняются. Поэтому если и вводить административный надзор, то не пожизненный, а до тех пор, пока отклонение не исчезнет. Определить, насколько глубоко оно деформировало личность, могут психологи и психиатры.

«Наверное, нужно сопровождать не столько административно, сколько обеспечивать психологическое сопровождение. Обязывать регулярно обследоваться, контролировать их образ жизни так, чтобы это не переходило в дискриминацию», — сообщил «360» Макиенко.

Периодическое обследование на предмет возможного рецидива, считает полковник, должно быть конфиденциальным. А в комиссию, которая будет его проводить, нужно включить медиков, представителей органов исполнительной власти и экспертного сообщества. И на основании их решения либо смягчать, либо ужесточать контроль.

Интернет-общение и контакты с подростками

В качестве дополнительных мер Кузнецова предложила запретить освободившимся педофилам пользоваться интернетом. Однако в МВД, уточнила омбудсмен, эти предложения не поддержали, посчитав, что «назначение административных ограничений не должно несоразмерно ограничивать право поднадзорного лица на труд, получение образования, медицинской помощи».

«Во время несения службы полицейские носят видеорегистраторы. Освободившихся тоже можно обязать носить регистраторы. Как один из вариантов. Технический прогресс идет вперед. Вспомните, сколько стоили видеокамеры еще 10-15 лет назад. Не каждый мог установить перед дверью в квартиру. А сейчас можно купить за копейки», — пояснил Макиенко.

В своем докладе Кузнецова упомянула, что около 10 видов преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних осуществляется с использованием интернета. Но исключить использование Сети освободившимися педофилами крайне трудно, сообщил «360» интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

В теории можно, конечно, ограничить подключение к телеком-сетям конкретных абонентов. Либо обязать операторов менять пакеты услуг для некоторых абонентов. Но все равно бесплатный доступ к интернету есть в кафе, офисах и так далее. Кроме того, сим-карту или договор просто оформить на другого человека. Мариничев согласен с актуальностью поднятой Кузнецовой темы. Однако считает, что нужно решать проблему, а не отгораживаться от нее.

«Я не очень уверен, что это правильный путь. Мы понимаем специфичность этой проблематики, но, наверное, правильнее все-таки заниматься лечением или более научным подходом с точки зрения решения самой проблематики. А не формированием неких защитных мер для всего остального здорового населения», — отметил интернет-омбудсмен.

Кроме того, после создания прецедента с педофилами постепенно действие запрета или каких-то локальных ограничений могут расширять на дополнительные группы не только осужденных, но и других граждан. В итоге инициатива может обернуться тотальным ограничением интернета.