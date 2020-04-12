Патриарх Кирилл рассказал, как обратить коронавирус на пользу человечеству

То, что сейчас происходит во всем мире, будет отличной возможностью задуматься о смысле жизни и о том, как часто люди завышают собственные возможности, уверен патриарх.

«Все развитие человеческой цивилизации, особенно в последнее десятилетие, направлено на безудержное стремление иметь больше, потреблять больше, желать больше», — сказал он после службы в храме Христа Спасителя.

По мнению патриарха Кирилла, все скорби даются для опыта и если, пройдя через них, люди изменятся, то ситуация, связанная с коронавирусом, в конечном итоге пойдет на пользу. «Если выйдем из тяготения этих страстей, то тогда во благо будет и то, что с нами происходит», — заключил патриарх.

Праздничная служба прошла без прихожан, ее можно было посмотреть в интернете и на некоторых телеканалах. Христианский праздник Вербное воскресенье отмечается в последнее воскресенье перед Пасхой. Ожидается, что на Пасху также пройдет онлайн-служба.

Ранее РПЦ призвала воздержаться от посещения храмов и молиться из дома.