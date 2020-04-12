    12 апреля 2020, 13:43

    Патриарх Кирилл рассказал, как обратить коронавирус на пользу человечеству

    Эля Данилюк

    Патриарх Кирилл обратился к православным по случаю Вербного воскресенья и заявил, что считает пандемию Божественным промыслом. Об этом сообщил «Интерфакс».

    То, что сейчас происходит во всем мире, будет отличной возможностью задуматься о смысле жизни и о том, как часто люди завышают собственные возможности, уверен патриарх.

    «Все развитие человеческой цивилизации, особенно в последнее десятилетие, направлено на безудержное стремление иметь больше, потреблять больше, желать больше», — сказал он после службы в храме Христа Спасителя.

    По мнению патриарха Кирилла, все скорби даются для опыта и если, пройдя через них, люди изменятся, то ситуация, связанная с коронавирусом, в конечном итоге пойдет на пользу. «Если выйдем из тяготения этих страстей, то тогда во благо будет и то, что с нами происходит», — заключил патриарх.

    Праздничная служба прошла без прихожан, ее можно было посмотреть в интернете и на некоторых телеканалах. Христианский праздник Вербное воскресенье отмечается в последнее воскресенье перед Пасхой. Ожидается, что на Пасху также пройдет онлайн-служба.

    Ранее РПЦ призвала воздержаться от посещения храмов и молиться из дома.