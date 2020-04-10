Службу патриарха в Вербное воскресенье можно будет посмотреть онлайн

Праздничную службу на Вербное воскресенье, которую проведет патриарх Кирилл, можно будет посмотреть онлайн. Служба пройдет в Храме Христа Спасителя.

«360» покажет трансляцию. Начало запланировано на 10:00 12 апреля.

Из-за распространения коронавируса РПЦ призвала воздержаться от посещения храмов. Кроме того, в Москве и Московской области для посторонних закрыли кладбища. Туда смогут попасть только участники похорон.

«Давайте на себя возложим подвиг не выходить из наших домов, как взяла на себя подвиг Мария Египетская не выходить из своей пустыни, а ведь ей тоже хотелось пить», — объяснил рекомендацию отказаться от посещения храмов патриарх Кирилл.

Патриарх обратил внимание, что больше 50 лет проповедует с кафедр, так что ему тяжело призывать воздержаться от посещения храмов, но это необходимо для «сохранения жизни и здоровья наших ближних».

Из-за эпидемии коронавируса в РПЦ также допустили смягчения условий Великого поста, ведь верующие должны поститься в силу возможностей своего здоровья. Митрополит Иларион Волоколамский также допустил, что исповедоваться можно будет по телефону или через Skype по предварительной договоренности со священником.

Этот христианский праздник отмечается в последнее воскресенье перед Пасхой, то есть в шестое воскресенье Великого поста. Как ранее объявили в РПЦ, онлайн-трансляции пройдут не только на Вербное воскресенье, но и на Пасху. Расписание служб опубликовано на сайте Патриархии.