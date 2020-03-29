Патриарх Кирилл призвал верующих молиться дома и не ходить в храмы

Патриарх Кирилл призвал прихожан воздержаться от посещения храмов из-за распространения коронавируса. РПЦ отказывалась закрывать храмы или отменять службы, несмотря на рекомендации властей Москвы и Санкт-Петербурга.

Патриарх призвал верующих соблюдать предписания властей и молиться дома, передает РИА «Новости».

«Воздержитесь от посещения храмов. Я бы никогда этого не сказал, если бы не удивительный, святой пример преподобной Марии Египетской», — сказал патриарх Кирилл.

Представители РПЦ, кроме того, допустили возможность смягчения условий Великого поста из-за коронавируса. Глава синодального Отдела внешних церковных связей, митрополит Иларион отметил, что верующие должны поститься в силу возможностей своего здоровья, пишет газета «Известия».

Ранее Федерация еврейских общин России закрыла свои синагоги по всей стране, в мечетях перестали совершать намазы, во Всемирном союзе староверов призвали на время воздержаться от посещения храмов.

Чтобы снизить распространение коронавируса, следующую неделю в России объявили нерабочей. Будут открыты только магазины с самым необходимым. Россиян призвали по возможности оставаться дома.