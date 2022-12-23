Общество 23 декабря 2022, 00:33 Патриарх Кирилл призвал власти России принять новые меры после запрета ЛГБТ Патриарх Кирилл призвал продвигать культ традиционной семьи через культуру и медиа РИА «Новости»

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Власти России должны принять дополнительные меры для ограждения людей от зла после принятия закона о пропаганде ЛГБТ. Об этом заявил в своем выступлении Патриарх Кирилл на Епархиальном собрании Москвы. Текст обращения опубликован на сайте Русской православной церкви.

Глава РПЦ отметил, что до принятия закона пропаганда нетрадиционных отношений принесла много вреда, подорвав духовное и физическое здоровье россиян. Патриарх выразил надежду, что одним законом власти не ограничатся и примут новые меры для ограждения людей от зла без нарушения традиционных прав и свобод.

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Предстоятель Русской православной церкви подчеркнул, что действовать надо не только запретами.

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«Очень важно наполнение нашего культурного и медийного пространства талантливым и художественно убедительным содержанием, в котором раскрываются радости и смысл традиционной семьи и настоящей любви», — говорится в обращении патриарха.

Закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии вступил в силу 5 декабря. Указ подписал президент Владимир Путин. Документ предусматривает запрет на продажу товаров о нетрадиционных отношениях и других девиациях, попадающих под новый закон.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в четверг, 22 декабря уточнил, что закон о запрете ЛГБТ-пропаганды распространяется на видеоигры.