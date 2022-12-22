Важное 22 декабря 2022, 14:39 Видеоигры попали под действие закона о запрете ЛГБТ-пропаганды Депутат ГД Хинштейн: закон о запрете ЛГБТ-пропаганды касается и видеоигр РИА «Новости»

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Закон о запрете ЛГБТ-пропаганды распространяется и на видеоигры, если они содержат такой контент, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. По его словам, в этом случае подобные игры нужно удалять из онлайн-магазинов, сообщил ТАСС.

«На наш взгляд, видеоигры запрет ЛГБТ-пропаганды охватывает», — заявил он в ходе пресс-конференции.

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Депутат подчеркнул, что, если в видеоиграх есть подобная пропаганда, они должны быть недоступны для россиян. Продажа игр, которые нарушают нормы законодательства, запрещена, обратил внимание Хинштейн. Аналогичные правила касаются любой продукции, которая содержит информацию, распространение которой не допускается.

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Закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии вступил в силу 5 декабря. В Сети нарушения этих норм будет мониторить Роскомнадзор.

В тот же день стало известно, что сервис «Литрес» решил снять с продажи книги, в которых подтвердится наличие ЛГБТ-пропаганды.