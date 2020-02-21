Патриарх Кирилл предложил ввести новый предмет в школах

В российских школах нужно ввести предмет, который знакомил бы учеников с историей архитектурных стилей. В РПЦ считают, что это поможет с детства воспитывать эстетический вкус россиян.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл озвучил эту идею на заседании Патриаршего совета по культуре в Москве. Слова предстоятеля РПЦ привел «Интерфакс».

Патриарх заметил, что тема облика городов и все, что с ней связано, относится к вопросам огромной важности.

«Архитектура и прочее изобразительное искусство — это отражение души эпохи, мысли людей, нравственной доминанты», — подчеркнул глава Русской православной церкви.

По его мнению, сейчас молодое поколение зачастую больше знает о зарубежной архитектуре, чем о российской.

«Несомненно, этот предмет нужен», — уверен патриарх Кирилл. Для этого требуется написать учебник, в котором нужно указать связь «духовного содержания нашей эпохи» с информацией об архитектурных стилях и принципах градостроительства.

Если предмет в такой трактовке действительно появится в школе, то станет «очень важным фактором формирования личности молодых людей».

С 2021 года в российских школах начнут изучать искусственный интеллект. За включение в образовательную программу этого предмета выступили в Минпросвещения.