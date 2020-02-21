Школьники в России начнут изучать искусственный интеллект с 2021 года

В школьной программе появится новый предмет. К 2021 году Минпросвещения хочет включить в нее изучение искусственного интеллекта (ИИ). Спустя три года такие уроки будут уже в половине российских школ.

Ближайшие планы министерство описало в проекте «дорожной карты» развития искусственного интеллекта в РФ, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документ. Его составили специалисты Сбербанка и Российского фонда прямых инвестиций.

Школам из федерального бюджета намерены выдавать гранты на интеграцию ИИ в образовательный процесс. В Минпросвещения разрабатывают образовательные модули — в соответствии со всеми образовательными стандартами и примерными программами. Каждый год их будут обновлять в случае необходимости.

В 2021 году ведомство хочет опробовать учебные модули «Искусственный интеллект». Тесты пройдут не мене чем в 1% школ на базе общеобразовательных программ. К концу 2024 года предмет, как планируется, введут уже минимум в 50% учебных учреждений.

С 2021 года по всей России будут устраивать олимпиаду по ИИ. Ее результаты зачтут при поступлении в вузы. Не менее 15 тысяч педагогов в очно-заочной форме пройдут повышение квалификации по ИИ. Мероприятия проведут в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект».

За развитие ИИ отвечает Сбербанк, который стал федеральным центром компетенции по искусственному интеллекту. В банке создана лаборатория по ИИ.