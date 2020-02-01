Патриарх Кирилл предложил молиться за появление Бога в Конституции

Патриарх Кирилл призвал верующих молиться и трудиться для того, чтобы в Конституции появилось понятие Бога. Это заявление он сделал на трапезе по случаю 11-й годовщины интронизации.

«Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем основном законе упоминался Бог. Потому что большинство российских граждан в Бога верят. Я не говорю только о православных — я говорю также о мусульманах и о многих, о многих других. Если в гимне может быть „Хранимая Богом родная земля“, почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?» — цитирует патриарха в Telegram-канале глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Патриарх Кирилл пообещал, что церковь общими усилиями и молитвами будет содействовать тому, чтобы понятие Бога было закреплено в Конституции. Он предложил уже сегодня начать дискуссию об этом.

1 февраля — день интронизации патриарха Кирилла. С 11-й годовщиной его сегодня поздравили Владимир Путин, Михаил Мишустин, Дмитрий Медведев.

Владимир Путин озвучил свои предложения по изменению Конституции в ходе послания Федеральному собранию, среди них не было ничего, что касалось бы религии. 20 января глава государства внес предложения в Госдуму, 23 января депутаты их единогласно поддержали на первом чтении. Сейчас от политиков, организаций и обычных людей поступают свои предложения для изменения Конституции.