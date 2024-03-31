Общество 31 марта 2024, 20:48 Патриарх Кирилл назвал «компанией ряженых» украинских раскольников Патриарх Кирилл: священники ПЦУ святотатствуют и будут наказаны Богом РИА «Новости»

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал священников раскольнической Православной церкви Украины «компанией ряженых». Об этом он сказал во время проповеди после литургии в храме Святого Равноапостольного Князя Владимира.

По словам патриарха, те, кто борется с православной Русью, мечтают «разделить и разрушить» ее.

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«Мы знаем, как искусственно создался раскол — безблагодатный, просто компания ряженых, которые не совершают таинств, святотатствуют и будут страшно наказаны Богом», — отметил он.

Ранее стало известно, что последователи раскольнической Православной церкви Украины захватили храм УПЦ в Хмельницкой области. Полиция при этом бездействовала.

Украинские власти в течение последнего года организовали на УПЦ самую масштабную волну гонений. Деятельность УПЦ стали запрещать в разных регионах страны.