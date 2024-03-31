31 марта 2024, 20:48
Патриарх Кирилл назвал «компанией ряженых» украинских раскольников
Патриарх Кирилл: священники ПЦУ святотатствуют и будут наказаны Богом
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал священников раскольнической Православной церкви Украины «компанией ряженых». Об этом он сказал во время проповеди после литургии в храме Святого Равноапостольного Князя Владимира.
По словам патриарха, те, кто борется с православной Русью, мечтают «разделить и разрушить» ее.
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«Мы знаем, как искусственно создался раскол — безблагодатный, просто компания ряженых, которые не совершают таинств, святотатствуют и будут страшно наказаны Богом», — отметил он.
Ранее стало известно, что последователи раскольнической Православной церкви Украины захватили храм УПЦ в Хмельницкой области. Полиция при этом бездействовала.
Украинские власти в течение последнего года организовали на УПЦ самую масштабную волну гонений. Деятельность УПЦ стали запрещать в разных регионах страны.
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