Мир 30 марта 2024, 16:59 Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в Хмельницкой области Сторонники раскольнической ПЦУ захватили храм УПЦ в Хмельницкой области РИА «Новости»

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Последователи раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) при полном бездействии со стороны полиции захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Хмельницкой области. Об этом в Telegram-канале сообщила Хмельницкая епархия УПЦ.

«Сторонники ПЦУ при участии депутата Александра Черниевича завладели Свято-Покровским храмом в населенном пункте Загонцы. При полном бездействии полиции они срезали замки обоих входных дверей храма», — заявили в епархии.

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Украинские власти в течение последнего года организовали на УПЦ самую масштабную волну гонений в новейшей истории. В разных регионах страны начали запрещать деятельность УПЦ, а в Верховную раду внесли законопроект об ограничении УПЦ в стране.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова называла украинские власти фашистами из-за гонений на верующих.