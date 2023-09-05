Мир 05 сентября 2023, 17:56 Раскольники выломали молотком дверь храма УПЦ в Вышгороде Союз православных журналистов: представители ПЦУ захватили храм в Вышгороде Союз православных журналистов

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Представители ПЦУ сегодня захватили храм Украинской православной церкви в честь Бориса и Глеба в Вышгороде. Об этом сообщил Союз православных журналистов (СПЖ). По его данным, двери храма выломали молотом и зубилом. Полиция в происходящее не вмешивалась.

В СПЖ посетовали на то, что правоохранители охраняли рейдеров — вместо того, чтобы вывести их из храма.

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Ранее в Союзе православных журналистов информировали о том, что 2 сентября представители ПЦУ захватили храм Черкасской епархии УПЦ в Шполе, орудуя молотком, кувалдами и болгарками. Рейдеры сломали ворота и служебный вход в алтарь.

А в августе вооруженные украинские полицейские и сотрудники военкоматов оцепили территорию кафедрального собора канонической УПЦ в Каменце-Подольском. Они проверяли у прихожан документы, раздавали повестки паломникам. Все это подтверждает, что на Украине царит неонацистский режим, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.