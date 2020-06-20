Пассажиры смогут проголосовать по Конституции в Шереметьево

Для пассажиров Шереметьево создали избирательный участок прямо в аэропорту. Чтобы проголосовать в Шереметьево, нужно подать заявление о смене участка.

«Избирательный участок № 4235 в аэропорту Шереметьево расположен в терминале B (помещение за стойкой информации в зоне прилета, 1-й этаж). Время работы: с 20 по 21 июня — с 10 до 14:00, с 25 июня — с 08:00 до 20:00 ежедневно (кроме 30 июня — с 08:00 до 15:00)», — цитирует РИАМО пресс-службу Шереметьево.

В пресс-службе добавили, что в терминалах аэропорта транслируются информационные сообщения о голосовании и месте расположения участка.

В терминале B работают волонтеры голосования, установлены указатели, которые укажут путь до участка.

Для голосования в Шереметьево к избирательному участку № 4235 нужно прикрепиться. Это можно сделать до 21 июня через сайт «Госуслуги» или в пункте приема заявлений. В день голосования понадобится только паспорт и отрывная часть заявления или его электронная версия.

В пресс-службе «Аэрофлота» добавили, что на участке в Шереметьево будет реализованы все необходимые меры защиты. Всем голосующим дадут средства защиты и санитайзеры, сами участки будут регулярно обрабатывать дезинфицирующими растворами. Кроме того, в помещении обязательно соблюдение дистанции.

Голосование по Конституции пройдет неделю, начиная с 25 июня. 1 июля, основной день, объявили выходным.