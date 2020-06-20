«Конституция должна быть живая». Депутат Сураев рассказал, что изменится после голосования

После внесения поправок к Конституции изменения не произойдут в один день, но люди просто будут знать, что их социальные гарантии закреплены в основном законе, и от этого власти уже никуда не денутся. Об этом «360» сказал депутат Максим Сураев.

«Поправки продиктованы временем, они назрели. Действительно, у нас жизнь движется вперед. Мы развиваемся, причем развиваемся хорошими темпами. <…> Конституция должна быть живая, она должна отвечать тем требованиям, тем вызовам и той исторической обстановке, которая происходит на данный момент», — отметил Максим Сураев.

Депутат отметил, что в целом ничего не изменится. Социальные гарантии, семейные и исторические ценности останутся теми же, но теперь будут закреплены в основном законе.

Все это будет закреплено в основном законе государства, в основополагающем законе нашего государства. Изменения будут не сразу, как мы проголосуем и посчитают: встали с утра — и резко все изменилось. Просто люди будут знать и люди будут понимать Максим Сураев.

Голосование по поправкам к Конституции пройдет в течение недели, с 25 июня по 1 июля. Жители Москвы и Нижегородского области могут проголосовать онлайн, для этого нужно до 21 июня подать заявку. До этого же времени можно обратиться, чтобы голосовать не по прописке, а по месту проживания.