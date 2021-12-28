У пассажира, выжившего при крушении Ми-2 в Удмуртии, диагностировали обморожение нижних конечностей. Он находится в сознании, но медики называют его состояние тяжелым. Об этом сообщил Life со ссылкой на источник.

По информации издания, пострадавший находится в шоком состоянии и дезориентирован. Кроме обморожения, врачи поставили ему сочетанную травму, вывих правого локтевого сустава и перелом левой вертлужной впадины.

В пресс-службе правительства региона подтвердили, что состояние пострадавшего пассажира остается тяжелым.

Вертолет Ми-2 потерпел крушение в Удмуртии 27 декабря. На борту находились два человека. После падения вертолета оба выжили, но не смогли быстро сориентировать спасателей о том, где они находятся. Пилот просто говорил, что они находятся у дороги. Поисковая операция длилась около 10 часов, пилот в разговоре со спасателями жаловался на холод. В Удмуртии в понедельник температура упала до −11 градусов.

После обнаружения вертолета спасатели сообщили, что один человек погиб, второго передали в руки медиков.