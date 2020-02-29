Пять человек госпитализировали в Москве после контактов с коронавирусным пассажиром

В Москве госпитализировали пять человек, которые контактировали с иранцем, проезжавшим транзитом через столицу. Анализы показали отсутствие у них коронавируса.

«В настоящий момент определены лица, которые имели близкий контакт с зараженным, и установлено их местонахождение. Трое уже покинули территорию РФ, пять человек госпитализированы в инфекционную больницу № 1», — сообщили РИА «Новости» в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом.

Там же рассказали, что все пять человек прошли через комплексное обследование, все пробы показали отрицательный результат. В связи с этим в штабе подчеркнули, что в Москве нет случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Мужчина, у которого нашли коронавирус, летел из Ирана в Китай через Москву. Он вылетел из Тегерана 19 февраля, потом 16 часов пробыл в капсульном отеле возле аэропорта Шереметьево, а 20 февраля отправился в Шанхай, оттуда с помощью еще двух поездов он добрался до Чжунвея 23 февраля. Именно там у мужчины нашли коронавирус. После этого власти Китая опубликовали весь маршрут заболевшего, призвав всех, кто контактировал с ним, обратиться к медикам.

Согласно информации штаба, во время пересадки между двумя рейсами пассажир находился в терминале D. Он ходил в маске-респираторе.

Коронавирус появился в Китае в конце декабря. По последним данным, в мире заболели не менее 84,5 тысячи человек, умерли 2923.