Общество 16 апреля 2023, 00:04 Пасхальная служба началась в храме Христа Спасителя в Москве Патриарх Кирилл возглавил пасхальную службу в храме Христа Спасителя РИА «Новости»

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Праздничное ночное богослужение по случаю наступающего праздника Пасхи началось в московском храме Христа Спасителя. Литургию проводит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Предстоятель Русской православной церкви совершит пасхальную заутреню и Божественную литургию. Перед началом трансляции он обратился к православным с поздравлениями, пожелав сильной веры, которая позволяет менять мир к лучшему.

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Святая Пасха в 2023 году у православных христиан приходится на 16 апреля. Богослужения в церквях начинаются вечером Великой субботы, 15 апреля. Перед богослужением в храм доставили Благодатный огонь, его привезли в Москву специальным рейсом. Схождение Благодатного огня произошло в субботу в храме Воскресения Христова в Иерусалиме.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин по традиции встретит Пасху в храме Христа Спасителя. По сложившейся традиции глава государства во время богослужения преподносит главе РПЦ декоративное пасхальное яйцо. В 2018 году его выполнили из уральского нефрита.