Общество 15 апреля 2023, 02:14 Путин по традиции встретит Пасху в храме Христа Спасителя Президент Путин в пасхальную ночь по традиции прибудет в храм Хритса Спасителя Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин по традиции встретит Пасху в храме Христа Спасителя. Богослужение возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Глава государства только дважды пропускал пасхальные богослужения — в 2003 и в 2020 годах. В первый раз российский лидер находился в Таджикистане, где посетил богослужение в храме Николая Святителя в Душанбе.

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Во второй раз глава государства пропустил праздничное мероприятие из-за пандемии коронавируса. Тогда президент поставил символическую свечу в часовне в резиденции Ново-Огарево.

По сложившейся многолетней традиции президент во время богослужения преподносит главе РПЦ декоративное пасхальное яйцо. В 2018 году Путин вручил патриарху Кириллу выполненное из уральского нефрита яйцо «Воскресение Христово». Это единственный экземпляр, созданный мастерами из Златоуста. Оно установлено на подставке с позолотой и драгоценными камнями.

В ответ патриарх Кирилл также преподносит Путину традиционное пасхальное яйцо. В 2016 году глава РПЦ подарил президенту декоративные пасхальные яйца, выполненные церковными ювелирами.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин посетит пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. А на праздничном столе у президента будут находиться традиционные пасхальные угощения.