Мир 15 апреля 2023, 21:38 Самолет с Благодатным огнем из Иерусалима приземлился на дозаправку в Сочи Вылетевший из Иерусалима самолет в Благодатным огнем приземлился на дозаправку в Сочи РИА «Новости»

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Самолет с Благодатным огнем на борту, вылетевший из Иерусалима, приземлился на дозаправку в Сочи. После этого борт отправится в Москву, сообщило РИА «Новости».

Спецрейс покинул аэропорт Бен-Гурион 15 апреля, его прибытие ожидают во Внукове-3. Доставку Благодатного огня в столицу организовал Фонд Андрея Первозванного, который занимается этим с 2003 года.

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Встречать Благодатный огонь прибудут представители епархий РПЦ, которые отвезут его в более чем 50 городов России. В Москве Благодатный огонь доставят в храм Христа Спасителя, а также в 11 других столичных церквей.

Фонд Андрея Первозванного по благословению патриарха Московского и всея Руси официально организует принесение благодатного огня в рамках программы «Просите мира Иерусалиму».

Ранее 15 апреля сообщалось, что Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в Великую субботу перед Пасхой. На церемонию, которая традиционно проходит в храме Гроба Господня, собрались более двух тысяч человек. Они прибыли из разных стран мира. Полиция Израиля в этом году приняла повышенные меры безопасности, ограничив количество участников молитвы в храме.