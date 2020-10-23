Пашаев назвал Ефремова «жалким человеком» за высказанные актером претензии

Заявления актера Михаила Ефремова о грубых поступках своего бывшего адвоката рассмешили Эльмана Пашаева. Артиста он назвал «жалким человеком», пошедшим на поводу у адвокатов.

Пашаев оценил высказывания Ефремова в эфире НСН и заметил, что все они связаны с обещаниями адвокатов об условном сроке.

«Жалкий человек. Я же знаю все. Ему адвокаты обещали, что если сдаешь Пашаева — получишь условный срок», — сказал защищавший актера юрист.

Ефремов, добавил он, «всегда жил в хороших условиях, не знал проблем». В изоляторе он начал делать то, что ему говорят, поскольку хочет выйти на свободу «любой ценой — хоть подставить, хоть перешагнуть через труп».

Представляя интересы артиста в суде, Пашаев, по его же словам, действовал в точности с просьбами своего подзащитного и согласовывал каждый шаг.

«За моей спиной шестеро адвокатов работали. Я их ни разу не видел. Неоднократно просил, чтобы они встретились со мной, так и не встретились», — сказал бывший адвокат Ефремова. Пашаев подчеркнул, что за всеми его поступками тщательно наблюдали.

В беседе с РИА ФАН Эльман Пашаев заметил, что защищал Ефремова «максимально профессионально» и лишился адвокатского статуса за высказывание в отношении потерпевших.

Во время рассмотрения апелляционных жалоб на приговор Мосгорсуде Михаил Ефремов сказал, что недоволен работой Эльмана Пашаева и многократно просил его не оскорблять родных погибшего в ДТП Сергея Захарова и его представителей. Юриста актер обвинил в воздействии на него во время суда.