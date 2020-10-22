Пашаев назвал адвокатов Ефремова «безграмотными»

Слова Михаила Ефремова о том, что он хотел признать вину, чтобы дело рассматривали в особом порядке — полный бред, считает Эльман Пашаев. Статья, по которой обвиняют актера, не предусматривает такой возможности, поэтому, по мнению бывшего защитника Ефремова, его нынешние адвокаты просто безграмотны.

Об этом рассказал «360» бывший защитник Михаила Ефремова Эльман Пашаев.

Он отметил, что заявление, которое актер сделал во время апелляции в Мосгорсуде, не его слова, а позиция адвокатов, которые его подготовили.

«Настолько безграмотные адвокаты. Как они хотели рассматривать дело в особом порядке? Максимальный срок наказания свыше 10 лет — статья не предусматривает особого порядка. Если закон не предусматривает, как я могу человеку сказать: „У тебя все в порядке“, если закон запрещает, этого нельзя делать. Это бред полнейший», — подчеркнул экс-адвокат.

Бывший защитник Ефремова также удивился заявлению актера о давлении, которое он на него якобы оказывал.

Почему никто ни разу у него не спрашивает, вот в зале суда, какие давления я на него оказал? Я ему рот не мог затыкать в суде. Как вы себе представляете, что на него можно давление оказывать? Эльман Пашаев.

Во время слушания апелляции по делу о смертельном ДТП в Мосгорсуде Михаил Ефремов заявил, что с самого начала хотел признать вину, чтобы его судили «в особом порядке». Он подчеркнул, что изменил свою позицию под давлением Эльмана Пашаева, который сам к нему пришел, сообщил «Царьград». Актер уточнил, что во время домашнего ареста не имел доступа к информации, и узнавал все от своего защитника. Он подчеркнул, что Пашаев оскорблял потерпевших и давал жуткие интервью после суда.

RТ отметил, что Ефремов также просил смягчить ему наказание так, чтобы оно не было связано с лишением свободы. Однако суд принял решение смягчить приговор лишь на полгода — актеру придется отбыть в колонии общего режима 7,5 года.