Пашаев назвал адвокатов Ефремова «безграмотными»
Об этом рассказал «360» бывший защитник Михаила Ефремова Эльман Пашаев.
Он отметил, что заявление, которое актер сделал во время апелляции в Мосгорсуде, не его слова, а позиция адвокатов, которые его подготовили.
«Настолько безграмотные адвокаты. Как они хотели рассматривать дело в особом порядке? Максимальный срок наказания свыше 10 лет — статья не предусматривает особого порядка. Если закон не предусматривает, как я могу человеку сказать: „У тебя все в порядке“, если закон запрещает, этого нельзя делать. Это бред полнейший», — подчеркнул экс-адвокат.
Бывший защитник Ефремова также удивился заявлению актера о давлении, которое он на него якобы оказывал.
Почему никто ни разу у него не спрашивает, вот в зале суда, какие давления я на него оказал? Я ему рот не мог затыкать в суде. Как вы себе представляете, что на него можно давление оказывать?Эльман Пашаев.
Во время слушания апелляции по делу о смертельном ДТП в Мосгорсуде Михаил Ефремов заявил, что с самого начала хотел признать вину, чтобы его судили «в особом порядке». Он подчеркнул, что изменил свою позицию под давлением Эльмана Пашаева, который сам к нему пришел, сообщил «Царьград». Актер уточнил, что во время домашнего ареста не имел доступа к информации, и узнавал все от своего защитника. Он подчеркнул, что Пашаев оскорблял потерпевших и давал жуткие интервью после суда.
RТ отметил, что Ефремов также просил смягчить ему наказание так, чтобы оно не было связано с лишением свободы. Однако суд принял решение смягчить приговор лишь на полгода — актеру придется отбыть в колонии общего режима 7,5 года.