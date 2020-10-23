Михаилу Ефремову скостили полгода заключения за смертельное ДТП в центре столицы. Приговор вступил в силу и подлежит исполнению. О том, можно ли это называть победой, и каковы шансы в кассации — в материале «360».

Мнение адвокатов

По словам адвоката Тимура Маршани, снижение срока заключения с восьми до семи с половиной лет не изменит положение Ефремова.

«Полгода — это вообще ни о чем. Многие прогнозировали, что из восьми лет ему скинут год. За счет времени, проведенного под домашним арестом, он должен был провести в местах лишения свободы около шести лет», — рассказал защитник.

По оценке Маршани, суд проявил снисхождение, «бросил подачку Ефремову» этим приговором. Он отметил, что в девяти из десяти апелляций суд снижает срок наказания. Говорить о победе адвокатов Ефремова в этом случае не приходится, уверен собеседник «360».

Адвокат Андрей Некрасов, в свою очередь, видит шанс существенно сократить срок заключения Ефремову в кассации.

«Восемь лет — это очень много. Вид исправительного учреждения [колония общего режима] намного более суровый, чем обычно бывает для таких преступлений. По статистике Верховного суда, этот срок можно срезать на половину и изменить на колонию-поселение», — сказал Некрасов.

Защитник напомнил о принципе единства судебной практики на территории России. Он отметил, что в подобных делах суды, как правило, не назначают «такую суровую меру наказания».

Последнее слово Ефремова

Свое последнее слово Ефремов начал с лирического отступления.

Я слышал, что человек за рулем убил человека и пытался скрыться. Он получил пять лет колонии… <…> Я прерву все отношения с алкоголем. <…> Эта трагедия разделила мою жизнь на две части… В новой жизни я плохо сплю и думаю о Сергее Захарове Михаил Ефремов актер театра и кино

Актер добавил, что поставит Сергею Захарову памятник, но только если будет работать по специальности. То есть продолжит актерскую деятельность. Заработанные деньги Ефремов пообещал перечислять в фонд имени погибшего.

В последнем слове актер отметил, что хотел сразу после ДТП выплатить компенсацию семье Захарова за разбитый фургон. Но он с июля не имеет доступа к деньгам.

Также у Ефремова была последняя просьба. Он обратился в судье и попросил, чтобы ему вынесли приговор, не связанный с лишением свободы.

Увольнение адвоката

Ефремов снова уволил своего адвоката. Интересы актера защищал Андрей Алешкин, который подавал в суд жалобу на приговор. Во время заседания Ефремов сказал, что отказывается от услуг Алешкина.

Алешкин вел переговоры о примирении сторон. Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский подтвердил, что такая беседа действительно была. Однако родные Захарова своего мнения не изменили.

Ефремов уже во второй раз увольняет защитника. Во время всего судебного процесса его интересы представлял Эльман Пашаев. Но потом он по желанию актера отошел от дел. Новыми адвокатами Ефремова стали Роман Филиппов и Петр Хархорин.