«Пару слов сказал и отключился». Мать задержавшего стрелка в Перми сотрудника ДПС рассказала, как узнала о подвиге

Мать сотрудника ДПС Константина Калинина, обезвредившего пермского стрелка, рассказала, что в день трагедии была на работе в магазине. Сын по телефону сообщил ей, что все нормально, попросив не переживать. Об этом женщина рассказала РЕН ТВ.

Мать сотрудника ДПС рассказала, что в понедельник, 20 сентября, спокойно работала в магазине. Потом ей кто-то позвонил и сказал о стрельбе в вузе. Она перезвонила сыну, но ему было некогда разговаривать.

«„Мама, все хорошо, все нормально, не переживай, не беспокойся“. Буквально пару слов сказал и отключился, все», — сказала женщина.

О деталях нападения на вуз женщина узнала из рассказов покупателей. Только к вечеру сложилась общая картина, когда она узнала все подробности из новостей по ТВ и в интернете.

Теперь люди приходят к матери Константина домой и говорят ей, что ее сын — герой.

«Сын такое сделал, один на один пошел. Я так представляю, все оттуда бегут, а он, наоборот, туда идет. Не побоялся, пошел», — отметила она.

Стрельбу в ПГНИУ 20 сентября устроил студент, в результате он убил шестерых человек. Нападавшего нейтрализовал сотрудник ДПС Константин Калинин. Президент РФ Владимир Путин после этого подписал указ о награждении полицейского орденом Мужества.