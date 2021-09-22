Сотрудников ДПС, обезвредивших пермского стрелка, повысили

Глава МВД Владимир Колокольцев решил присвоить очередные звания сотрудникам ДПС, которые первыми лицом к лицу встретились с пермским стрелком. После попадания в здание им быстро удалось обезвредить и задержать преступника. Об этом написал ТАСС в среду, 22 сентября.

Президент России Владимир Путин в этот же день представил правоохранителей к государственным наградам.

Задержавшим стрелка в Перми является младший лейтенант ДПС Константин Калинин. Ранее он рассказал, как зашел в вуз, увидел молодого человека с оружием и обезвредил его.

В результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) погибли шесть человек, 43 пострадали. Стрелок находится в больнице в тяжелом состоянии.