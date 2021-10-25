Парковочные каникулы введут в Москве с 4 по 6 ноября

В Москве с 4 по 6 ноября будут действовать парковочные каникулы, в эти три дня парковаться на улицах города можно будет бесплатно. Об этом заявил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

По его словам, в остальные нерабочие дни будет действовать обычный платный режим, сообщило РИА «Новости».

Бесплатная парковка традиционно вводится в Москве в связи с празднованием Дня народного единства. Он отмечается 4 ноября.

Нерабочими в Москве объявлены дни с 28 октября по 7 ноября. Указ об этом ранее подписал Сергей Собянин. По его словам, такое решение было принято из-за того, что ситуация с заболеваемостью ковидом продолжает развиваться по худшему сценарию. Ограничительные меры направлены на то, чтобы прервать максимальное количество цепочек заболеваемости.

В этот промежуток времени кафе, рестораны и другие заведения общепита будут работать только навынос или на доставку готовых блюд. Торговые объекты будут закрыты. Исключение сделано для аптек, продуктовых магазинов, а также компаний, занятых в сфере онлайн-торговли и доставки.