Парень Бузовой похвастался покупками в ЦУМе на миллион

Блогер Давид Манукян, который встречается с телеведущей Ольгой Бузовой потратил миллион рублей на покупку дорогой одежды. Также он похвастался часами Rolex и новой машиной.

В своем Instagram блогер заявил, что «поднимал настроение, как мог», и потратил миллион рублей на покупки из московского ЦУМа.

«Купил себе [обувь] Versace, где-то тысяч 60-70 это стоит. Вот эта куртка Balenciaga (Оль, прости пожалуйста) сколько она… 93 тыщи», — сообщил Манукян, показывая покупки на камеру.

Давиду Манукяну 26 лет. В Новосибирске, где он родился и вырос, за миллион рублей можно купить квартиру-студию. В родном городе он учился в РАНХиГС и подрабатывал торговлей автозапчастями. Его родители — местные предприниматели.

В 2017 году Давид переехал в Москву, где начал карьеру блогера и музыканта. В декабре 2019 года Ольга Бузова подтвердила, что встречается с Манукяном.

В конце мая Бузова попала на передовицу британской Times. Газета писала о захвате заложников в московском отделении Альфа-Банка. Горе-террорист тогда требовал, чтобы к нему привели телеведущую.