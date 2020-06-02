Парень Бузовой похвастался покупками в ЦУМе на миллион
В своем Instagram блогер заявил, что «поднимал настроение, как мог», и потратил миллион рублей на покупки из московского ЦУМа.
«Купил себе [обувь] Versace, где-то тысяч 60-70 это стоит. Вот эта куртка Balenciaga (Оль, прости пожалуйста) сколько она… 93 тыщи», — сообщил Манукян, показывая покупки на камеру.
Давиду Манукяну 26 лет. В Новосибирске, где он родился и вырос, за миллион рублей можно купить квартиру-студию. В родном городе он учился в РАНХиГС и подрабатывал торговлей автозапчастями. Его родители — местные предприниматели.
В 2017 году Давид переехал в Москву, где начал карьеру блогера и музыканта. В декабре 2019 года Ольга Бузова подтвердила, что встречается с Манукяном.
В конце мая Бузова попала на передовицу британской Times. Газета писала о захвате заложников в московском отделении Альфа-Банка. Горе-террорист тогда требовал, чтобы к нему привели телеведущую.