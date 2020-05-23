Бузова заявила, что была готова приехать по требованию захватчика Альфа-Банка

Телеведущая Ольга Бузова рассказала в своих Stories в Instagram, что шокирована требованиями террориста, захватившего отделение Альфа-Банка в Москве. Она уточнила, что была готова приехать, чтобы спасать людей.

Известно, что преступник требовал устроить ему встречу с Бузовой. Саму знаменитость напугала эта новость. Она сказала, что «очень боится неадекватных людей, от которых не знаешь, чего ожидать».

«Я надеюсь, что ситуация разрешилась и все в порядке, ни один человек не пострадал», — заключила Бузова.

Стало известно, что захватчиком заложников в Альфа-Банке в Москве оказался житель Ханты-Мансийского автономного округа. Против него возбудили уголовное дело. Захват заложников наказывается лишением свободы на срок до 10 лет.

Одна из работниц во время захвата успела нажать тревожную кнопку, благодаря чему большинство сотрудников и посетителей смогли эвакуироваться, а к месту происшествия прибыли правоохранители.

Мужчина удерживал в заложниках всего одного человека. Его спасли силовики, когда взяли здание штурмом.