Спасал животных на Севере, напился и напал на людей. Что известно о захвате заложников в Альфа-Банке

Приезжий из Нижневартовска захватил заложников в Альфа-Банке в центре Москвы. Большинству клиентов удалось сразу сбежать, но один молодой человек все же остался — он вел трансляцию в Instagram. Теперь он и нападавший в полиции. «360» собрал все, что известно об этом странном нападении.

Захват заложников

В МВД Москвы сообщили, что к ним днем 23 мая поступил звонок о нападении на отделение банка на Земляном Валу. В Альфа-Банк вошел мужчина с сумкой и сказал, что он заминирован.

Позже выяснилось, что на вошедшего мужчину быстро среагировала одна из сотрудниц банка. Она нажала тревожную кнопку, благодаря чему через заднюю дверь удалось вывести сотрудников и клиентов банка. Сигнал, кроме того, сразу же поступил к правоохранительным органам. В Альфа-Банке пообещали наградить сотрудников.

Они показали, что то обучение, которое они проходили, не прошло даром. И мы хотим их поощрить. Это то, о чем приятно подумать Алексей Гиязов директор по коммуникациям и маркетингу банка.

Вот только вывели на самом деле не всех. Кроме нападавшего, в отделении остался Федор Пименов, клиент Альфа-Банка. Он воспользовался ситуацией и стал вести трансляцию нападения в своем аккаунте Instagram.

Освобождение

Пользователей удивила реакция молодого человека на события. Пока возле отделения банка собирались силовики, Пименов уверенно держал телефон и даже улыбался на камеру.

«Он (Федор Пименов — прим. ред.) в целом парень улыбчивый, но сама ситуация необычная. Он сам может толком ничего не понимал, что да как, поэтому так среагировал», — сказал «360» друг Пименова Артур.

Трансляция длилась до тех пор, пока силовики не взяли банк штурмом. Этот момент тоже попал на видео.

Сейчас он дает показания в полиции. Молодой человек заверил «360», что с ним все в порядке.

Не могу сейчас разговаривать, здесь сейчас много разных событий происходит, и мне нужно позвонить маме. Все отлично, жив, здоров. Психологически потрясло немножко Федор Пименов.

Нападавшего на банк задержали. Гиязов сказал, что требования мужчины были непонятными и неадекватными. По информации Telegram-канала Mash, нападавший хотел встретиться с Ольгой Бузовой, потому что она у него что-то украла. Телеведущая была потрясена этой новостью.

Для меня сегодняшняя новость — полный шок. Я была готова приехать в любой момент на переговоры с террористом, если бы это было нужно и об этом меня бы попросили правоохранительные органы Ольга Бузова.

Захватчик

Вмешательство Ольги Бузовой не потребовалось, ведь злоумышленник был задержан во время штурма. В отношении него уже возбудили уголовное дело о захвате заложников. Установлена его личность — на отделение банка напал 34-летний Алексей Б. из Нижневартовска. По статье о захвате заложников ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что нападавший находится в неадекватном состоянии. Его отправят на экспертизу.

Собеседник агентства рассказал, что Алексея даже не смогли опросить, потому что он был слишком пьяным. Не исключается, что он перед этим принял наркотики. В банке правоохранители нашли бутылку вина.

Знакомые и друзья задержанного рассказали «360», что Алексей уже был судим. В 2018 году он получил год по наркотической статье, до этого отбывал наказание за угон. Все это каким-то образом сочетается с тем, что он был волонтером на Севере и спасал животных.

«Он на Севере жил, спасал животных, вытаскивал их изо льда. У него питомник там, он помогал животным — кошкам и собакам. Он нормальный парень», — сказала подруга Алексея Б., которая познакомилась с ним в церкви.

Девушка предположила, что Алексей мог просто попробовать снять денег в банкомате, а когда у него не получилось, психанул. Она также рассказала, что у мужчины были финансовые проблемы.

«360» узнал, что у Алексея были долги на 1,8 миллиона рублей. Это штрафы от ГИБДД, неоплаченные налоги и сборы, взыскания имущественного характера.

Последняя психиатрическая экспертиза, которую делали Алексею в 2018-м, показала, что он не страдает какими-либо расстройствами.