Парад Победы в Москве пройдет по новым правилам

Из-за пандемии коронавируса парад Победы 24 июня пройдет с новыми условиями — всех зрителей рассадят с учетом социальной дистанции. По такому принципу распределят 1089 человек.

О безопасной дистанции на трибунах, которую будет необходимо соблюдать, сообщила пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова, передает РИА «Новости». На одной платформе могут разместиться 1089 человек, а на другой еще 150. Чтобы люди соблюдали правила, нанесена соответствующая разметка.

Парад Победы состоится 24 июня, так как президент Владимир Путин перенес проведение мероприятия в честь 75-летия Победы с 9 мая из-за сложной эпидемической ситуации. В конце мая он принял решение организовать торжество 24 июня.

Каждый год на Парад выезжает не только раритетная, но и совершенно новая техника. В 2020 году в мероприятии примут участие более 13 тысяч военных и 234 единицы техники, а некоторые образцы покажут впервые. Почитайте, какие уникальные машины проедут по брусчатке.

В то же время в Подмосковье тоже пройдут некоторые акции, хотя власти региона отказались проводить именно парад Победы.