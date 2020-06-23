«Оружие, которое проклинали немцы». На параде Победы 24 июня покажут легенды и новинки

24 июня в Москве состоится долгожданный парад в честь 75-летия Великой Победы. Торжественная церемония будет отсылать к первому послевоенному проходу победителей по Красной площади. В мероприятии примут участие 13 тысяч военных и 234 единицы техники. Некоторые образцы покажут зрителям впервые.

В параде на Красной площади примут участие 13 тысяч российских и зарубежных военнослужащих из 12 стран. Зрители смогут увидеть 234 образца армейской техники. Юбилейное мероприятие будет содержать множество отсылок к первому параду победителей, который прошел на Красной площади 24 июня 1945 года, рассказал «360» военный эксперт Алексей Леонков. В частности, по брусчатке промарширует знаменная группа Военной академии РВСН. Она пронесет штандарты всех 10 фронтов, участвовавших в окончательном разгроме нацистов.

Источник фото: РИА «Новости»

«При прохождении военной техники будут показаны образцы той техники, что завершила эту войну. Это танки Т-34-85 и самоходные артиллерийские противотанковые установки Су-100. Это будет отсылка к тому историческому параду. Может, будет что-то еще, что пока держат в секрете. Думаю, какой-нибудь сюрприз все-таки будет», — пояснил Леонков.

При этом впервые и истории парада танки Т-34-85 проедут по площади целым батальоном, подчеркнул военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец. Они пойдут самыми первыми — как главные герои боевой техники времен ВОВ. «А следом за ними пойдет легендарная установка Су-100, тоже легендарное оружие, которое немцы проклинали и в хвост и в гриву. Потому что молотила эта установка фрицев очень знатно», — подчеркнул он.

В параде будут участвовать 19 групп военной техники. Первые две — исторические образцы. Помимо уже упомянутых Т-34 и Су-100, зрители увидят фронтовые внедорожники ГАЗ-64 и ГАЗ-67. Остальные группы представит современное вооружение российской армии.

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Для уникальной модернизированной реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» с 300-миллиметровыми снарядами проход перед зрителями станет дебютным. Как пояснил Баранец, это наследник знаменитой «Катюши», попортившей много крови нацистам. Минимальная дальность стрельбы этой системы — 40 километров, с улучшенными скоростями зарядки и прицеливания.

Источник фото: РИА «Новости»

«Я бы обратил внимание на еще одну тяжелую огнеметную систему — ТОС-2. Она тоже впервые появится на параде. Предыдущая система ТОС-1 «Солнцепек» очень хорошо себя зарекомендовала. Но ТОС-2 — вершина в развитии этого вида оружия. Стреляет далеко, и противнику будет очень жарко. Потому что на огромных площадях в десятках гектаров будет выжигаться все, что будет противиться российской армии», — заявил Баранец.

Еще одна грозная новинка — гиперзвуковая авиационная система «Кинжал». Она пролетит над Красной площадью под «серебристым брюшком» МиГ-31. А самым экзотичным дебютантом парада, по мнению обозревателя, станет машина с инженерной системой дистанционного минирования (ИСДМ). Она может «засеять» поле боя взрывчаткой, «как булочку изюмом» — так, что пеший противник и шагу ступить не сможет. ИСДМ стала новом словом в инженерной боевой технике такого порядка и успешно зарекомендовала себя в Сирии.

«Но есть еще инженерная машина дистанционного разминирования [„Листва“]. Гении нашей инженерной мысли в оборонке придумали электронную систему, которая выключает эти мины. Она просто портит их „мозги“, а танки и пехота могут идти по выключенным минам так же, как вы идете по тротуару», — заключил Баранец.

Бронетанковые комплексы

Впервые публике покажут модернизированные танки Т-90М «Прорыв». Кроме них, по брусчатке проедут доработанные Т-80БВМ. По словам Леонкова, они усовершенствованы с учетом нынешних особенностей общевойскового боя. Имеют современную активную динамическую защиту, комплексы управления огнем, обновленные боеприпасы. Все это позволит танкам эффективно бороться с любой бронетехникой потенциального неприятеля.

Источник фото: РИА «Новости»

«Помимо этого, там пройдет интересный зенитный артиллерийский комплекс „Деривация-ПВО“, сделанный на базе БМП. Это машина с боевым модулем, в котором установлена автоматическая 57-миллиметровая пушка, способная вести огонь на поражение против воздушных целей, таких как вертолеты или беспилотники. И вести огонь бронебойными снарядами по бронированной технике вероятного противника», — добавил Леонков.

Зрители также увидят проходы Т-72Б3, «Армат», боевых машин поддержки танков и БМП-2 с новым боевым модулем «Бережок».

Системы ПВО

В параде примут участие сразу три комплекса противовоздушной обороны. Войсковой комплекс ПВО С-300В4 способен сбивать баллистические ракеты. Будут и зенитно-ракетный комплекс «Бук-М3» и С-350 «Витязь». Эти новинки, отметил Леонков, только начали поступать в войска.

Источник фото: РИА «Новости»

«Пройдут комплексы ближнего действия, такие, как «Тор-М2» — один из лучших в мире, а может, даже самый лучший в мире комплекс противовоздушной обороны, который позволяет сбивать широкую номенклатуру целей», — заключил эксперт.