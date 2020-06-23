Победный звон, ретротехника и военные реконструкции. Какие акции пройдут в Подмосковье 24 июня

Так, например, 24 июня пройдет акция «Звон Победы». В полдень по всей стране раздадутся транспортные гудки. Вместе они будут звучать на протяжении одной минуты из автомобилей, поездов, кораблей и не только. Раздастся благовест в храмах и соборах.

В каждом округе подготовят свою программу в память о героях и событиях Великой Отечественной войны. Так, в Истре состоится показ военной техники. Его можно будет увидеть в два часа дня на площади Дружбы. Но без средств индивидуальной защиты — масок и перчаток — нельзя.

Еще пройдет пробег военной и ретротехники. Об этом рассказал начальник управления по культуре и делам молодежи местной администрации Сергей Бобков.

Пересечем Электросталь с запада на восток, захватив самые основные улицы, чтобы этот парад смогли посмотреть как можно больше жителей. А участие в автопробеге примут 14 автомобилей Сергей Бобков.

Он уточнил, что машины активистам предоставили в музее и в отделении военно-технического общества. По улицам проедут и автомобили воинской части Электростали.

Также, например, на парковке местного гипермаркета «Глобус» состоится прямая трансляция парада Победы из Москвы. Затем покажут фильмы «Ржев» и «История одного назначения».

«Это будет проходить бесплатно и для всех желающих. Места, к сожалению, ограничены. Предоставят 150 парковочных мест», — отметил Сергей Бобков.

Будут акции и от волонтеров. Многие из них помогают с парадом на Красной площади. Участница областного штаба «Волонтеров Победы» Карина Саркисян из Коломны рассказала: ежегодно они подключаются к преображению округа.

Уже более трех лет мы благоустраиваем памятные места. И рассказываем школьникам о героях войны. Конечно, помогаем ветеранам Карина Саркисян.

В Лобне появится площадка, на которой реконструируют события 24 июня 1945 года. Посмотреть на это можно будет в шесть часов вечера в сквере защитников Москвы.

В Солнечногорске организуют военную выставку. Ее развернут в 18:00 в микрорайоне Рекинцо. А во Фрязине в то же время будут бесплатно раздавать георгиевские ленты на Аллее Героев.

На фасадах подмосковных домов, где живут ветераны, появятся знамена Победы. Эта акция от «Молодой гвардии». В списке более 20 адресов. Участвуют Дмитров, Краснознаменск, Дзержинский, Шатура и другие округа.

Конечно, все это лишь часть масштабной программы, которую организуют в Подмосковье 24 июня. Подробности можно найти на сайтах администраций округов.