Парад планет будет виден из России 19 марта

Россияне смогут наблюдать миниатюрный парад планет уже завтра. Совам придется сделать усилие над собой, так как явление появится на небе всего на час. Встать и посмотреть на юго-восточный горизонт нужно до восхода Солнца.

«19 марта 2020 года, рано утром, всего в течение часа до восхода Солнца, если будет хорошая ясная погода, не поленитесь — встаньте пораньше, и взгляните на юго-восточный горизонт. Вас ждет очень красивая картина: убывающий серп Луны, а рядом с ним Марс, Юпитер и Сатурн», — сообщили в Московском планетарии.

Парад планет будет виден с 5:30 до 6:30. Перед этим Луна пройдет очень близко от Земли и окажется южнее Сатурна. При этом сейчас наш естественный спутник близится к новолунию, так что редкое явление обещает быть захватывающим.

Источник фото: planetarium-moscow.ru

Предыдущий парад планет можно было наблюдать в конце августа 2019 года. Тогда в ряд выстраивались Меркурий, Венера, Земля и Марс. Но посмотреть на выстроившиеся планеты удавалось только на космических снимках или через космический телескоп LASCO, работающий на орбите.