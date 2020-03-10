Остатки древней планеты могут скрываться под поверхностью Луны

Согласно теории, в начале существования Солнечной системы в Землю врезалась планета под названием Тейя. В итоге на орбиту попал огромный кусок породы Земли, превратившийся позже в Луну. Предполагалось, что Тейя была полностью уничтожена в результате этого происшествия, но новые исследования ставят этот тезис под сомнение.

По данным ученых, образцы грунта на разных частях Луны отличаются между собой изотопным составом в зависимости от глубины залегания. Есть предположение, что это не остатки Земли, а части другого космического тела, возможно, именно Тейи.

Ранее стало известно, что астронавты получили самую детальную фотографию поверхности Марса благодаря марсоходу. На фотографии запечатлена область Глен Торридон, расположенная у горы Шарп в центре кратера Гейл. На панораме можно увидеть даже границы кратера. Считается, что миллиарды лет назад этот регион был покрыт озерами и ручьями.