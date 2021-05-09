Парад — это радость души, сказал «360» ветеран Великой Отечественной войны Семен Люлько. В свое время он освобождал столицу Вены, но сейчас остался один из своей дивизии.

«Парад — это радость души. Самое главное, что все мы остались живы, что третье поколение существует сейчас, и ежегодно отмечаем парад. Парад доказывает, что Россия — это сила, тем паче у нас сейчас такое вооружение, что бояться нам нечего», — заявил участник войны.

На фронт он ушел добровольно в 17 лет, работал на авиационном заводе. Служил в 100-й воздушно-десантной армии, освобождал Австрийскую республику. Люлько закончил войну 12 мая. В 1945 году советские солдаты сохранили в Вене все исторические здания.

«Освобождая столицу Вены, в честь нас Москва салютовала из 24 орудий, потому что был приказ Сталина», — рассказал Люлько.

Ветераны ежегодно возлагают венки у Могилы Неизвестного Солдата. 2021 год не стал исключением, но из своей дивизии ветеран был один.

«Нас уже остается очень мало», — отметил он.

У него погиб старший брат, летчик, в Лиски Воронежской области.

На Красной площади в Москве прошел торжественный военный парад в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. «360» вел прямую трансляцию. По его окончании президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата.